“القاهرة الإخبارية”: الإفراج عن 36 معتقلًا فلسطينيًا فى سجون الاحتلال

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 36 معتقلًا فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن إسقاط مُسيرة إسرائيلية بمخيم الشاطئ في قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

كما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، صاروخًا أرض جو تجاه طائرة مروحية إسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.