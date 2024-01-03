مراسل “القاهرة الإخبارية": كلمة "نصرالله" لم تلبِ طموحات اللبنانيين بعد حادث بيروت

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنّ كلمة حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، لم تلبِ تطلعات اللبنانيين لموقف حاسم تجاه الاستهداف الإسرائيلي لأحد قادة المقاومة جنوب لبنان.

وأضاف سنجاب خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نصرالله اكتفى بالحديث عن الثمن الباهظ الذي يدفعه الحزب إثر تغير قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أنه في حالة الحرب الشاملة فلن تكون هناك أي حدود أو سقف للعمليات التي يمكن أن ينفذها حزب الله تجاه أهداف إسرائيلية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن نصرالله استفاض في الحديث عن عملية طوفان الأقصى، إذ عدد المكاسب والنتائج المبشرة للعملية، مؤكدًا أن كلمات نصرالله أشارت إلى أن حركات المقاومة سواء في غزة أو لبنان تتحرك بناءً على تنسيق مع إيران ولكنها تتحرك بشكل ذاتي.