حسن نصر الله: صورة الاحتلال سقطت أمام العالم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إنّ جميع خطط الاحتلال في المنطقة أصبحت واضحة، مؤكدًا أن صورته سقطت أمام العالم.

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني، خلال كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أنّ الاحتلال سقط أخلاقيًا وإنسانيًا بجرائمه في غزة، فهو لا يحترم القرارات والقوانين الدولية ولن يستطيع تحقيق أهداف الحرب، مشيرًا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي فشل في حسم المعركة بقطاع غزة.

أوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الاحتلال لا يعترف بحجم خسائره الحقيقية في غزة ويسعى لتهجير الفلسطينيين من القطاع، مشيرًا إلى أن فتح الجبهة في جنوب لبنان أفقد الاحتلال الإسرائيلي عنصر المفاجأة.