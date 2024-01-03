الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصر الله: "طوفان الأقصى" مشروع فلسطينى أحيا القضية وأسقط أسطورة إسرائيل

حسن نصرالله
حسن نصرالله

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أنّ عميلة طوفان الأقصى كانت قرارًا ومشروعًا فلسطينيًا، ونجحت في إسقاط الصورة الأمريكية الغربية التي صدرتها للعالم عن إسرائيل. 

وأضاف “نصر الله” خلال كلمة له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عملية طوفان الأقصى هشمت وأسقطت الردع الاستراتيجي الإسرائيلي، كما أنها أثبتت أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينسى شعبه ومقدساته وتاريخه أو قضيته.

وأوضح أنّ أهم نتائج طوفان الأقصى كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية بعد أن كانت تُنسى وتُصفّى وفرض البحث من جديد في كل أنحاء العالم عن حلول.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني أنّ ثقة الإسرائيليين بجيش الاحتلال أصبحت منعدمة تمامًا، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي الأمريكية تقول إن أكثر من 50 % من الشباب يقول بأنه يجب تفكيك دولة إسرائيل وإعادة كل أرض فلسطين للشعب الفلسطيني، أمام هول ما جرى في غزة.

طوفان الأقصى الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية تفكيك دولة إسرائيل أرض فلسطين غزة القاهرة الإخبارية

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