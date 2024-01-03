الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود اللبنانية

دانا أبو شمسية مراسلة
دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الجليل الأعلى، إنّ إسرائيل رفعت حالة التأهب على طول الحدود اللبنانية، إثر الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين الاحتلال وحزب الله، منذ مقتل القيادي الفلسطيني صالح العاروري أمس الثلاثاء.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القصف المتبادل في الوقت الحالي بين إسرائيل وحزب الله وفصائل المقاومة ليس هو الرد الرسمي على مقتل صالح العاروري، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال أعلن عن استهداف خلية تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية، وسيستمر في القصف ردًا على استخدام صواريخ مضادة للدروع ضد جنوده.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل حتى اللحظة لم تعترف رسميًا بمسئوليتها عن اغتيال "العاروري"، وهناك بعض التحليلات تقول إن نتنياهو سينزل من على الشجرة ويقلل الغارات ويسحب قواته ويبدأ في التفاوض على الأسرى، ولكن يريد صورة انتصار يقدمها للإسرائيليين، سواء بنقل الصراع للحدود اللبنانية أو تكثيف القصف على غزة.

وأشارت "أبوشمسية" إلى أن الصحف الإسرائيلية اعترفت بأن إسرائيل تجر المنطقة لحرب واسعة وتورط معها حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إسرائيل هي التي بدأت بالخروج خارج حدود الصراع، ولكن الأمر مرهون برد فعل حزب الله.
 

القاهرة الإخبارية الجليل الأعلى إسرائيل الحدود اللبنانية حزب الله صالح العاروري

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