التحقيق مع سائق النقل المتسبب فى حادث دائرى المعادى

تباشر النيابة العامة التحقيق مع سائق السيارة النقل المتسبب في حادث تحطم 16 سيارة ووفاة 4 وإصابة 11 آخرين، أعلى الطريق الدائري بالمعادي.

كان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث أعلى الطريق الدائرى بالمعادي، وتبين أن المصابين خرجوا جميعًا من مستشفى البنك الأهلي، فور تلقيهم العناية الطبية اللازمة، عدا أحد المصابين، لأن حالته غير مستقرة، وتم إدخاله العناية المركزة، وقررت النيابة التصريح بدفن جثامين الضحايا، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وسماع أقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك.