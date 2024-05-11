السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع سائق النقل المتسبب فى حادث دائرى المعادى

ارشيفية
ارشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع سائق السيارة النقل المتسبب في حادث تحطم 16 سيارة ووفاة 4 وإصابة 11 آخرين، أعلى الطريق الدائري بالمعادي.

كان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث أعلى الطريق الدائرى بالمعادي، وتبين أن المصابين خرجوا جميعًا من مستشفى البنك الأهلي، فور تلقيهم العناية الطبية اللازمة، عدا أحد المصابين، لأن حالته غير مستقرة، وتم إدخاله العناية المركزة، وقررت النيابة التصريح بدفن جثامين الضحايا، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وسماع أقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك.

وزارة الداخلية التحريات الأمنية النيابة العامة حبس سلاح مخدرات سائق النقل حادث دائري المعادي

الأكثر قراءة

عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

والد الطفلة ضحية التعذيب على يد خادمة إفريقية: "طردتها من سنة علشان كانت بتعامل ابنى الكبير بطريقة مؤذية"

عزة مصطفى: المصريون تركوا مناطق بأكملها بسبب اللاجئين والإيجارات المرعبة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟