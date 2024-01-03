الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: أصابع الاتهام تشير إلى الموساد فى تفجيرى “كرمان”

تفجيري كرمان
تفجيري كرمان

قال مختار حداد، الكاتب والباحث السياسي، من طهران، إنّ أصابع الاتهام تشير إلى الموساد الإسرائيلي في التفجير الذي وقع قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانفجار وقع في منطقة مليئة بالزوار خلال إحياء ذكرى قاسم سليماني، ولم يكن تفجيرًا انتحاريًا لكنه تفجير حقيبتين عن بعد.

وأوضح "حداد" أن العملية الإرهابية استهدفت مواطنين معظمهم من النساء والأطفال، جاءوا من مختلف المدن الإيرانية للاحتفال، والموساد الإسرائيلي دائمًا له دور في العمليات الإرهابية داخل إيران.

ولفت الباحث السياسي، إلى أن عشية العملية تم استهداف القيادي الفلسطيني صالح العراوري، واليوم يقع الانفجار في ذكرى اغتيال قاسم سليماني، ما يدل على أن الأحداث مرتبطة، وإسرائيل تعاني أزمة كبرى بعد فشلها في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية طهران الموساد الإسرائيلى التفجير قاسم سليماني صالح العراوري

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