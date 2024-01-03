الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية| فرنسا تندد بالدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وتشييد المستوطنات

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

نددت وزارة الخارجية الفرنسية، بتصريحات وزيرين إسرائيليين يدعوان إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتشييد مستوطنات على الأراضي الفلسطينية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، نددت حركة حماس بتصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي حول تهجير سكّان غزة، ووصفتها بأنها مجرد "أحلام يقظة"، وسيُفشلها شعبنا الفلسطيني بصموده وبسالة مقاومته.

وقالت حماس، في بيان لها، إنّ تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه؛ هي أحلام يقظة، لن تجد طريقًا للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي وضعت أنف هذا العدو بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".

القاهرة الإخبارية الخارجية الفرنسية مستوطنات قطاع غزة تهجير الفلسطينيين

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الرئيس الإيراني يتوعد بالانتقام من منفذى هجوم "كرمان"

القاهرة الإخبارية| استشهاد 3 مدنيين فى غارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

القاهرة الإخبارية: "حزب الله" يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال فى موقع المالكية جنوب لبنان

أستاذ دراسات سياسية: إيران تروج فكرة تعرضها للاستهداف بموجة من الإرهاب

أستاذ دراسات إيرانية: طهران تدعم كل الجبهات المعادية للكيان الإسرائيلي

هل ستدخل إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل؟.. خبير سياسات دولية يجيب

القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة انفجارات كرمان لـ73 قتيلًا

التليفزيون الإيرانى: انفجارات مدينة كرمان عمل إرهابى

الأكثر قراءة

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص في القرآن؟.. خالد الجندي يجيب

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

فوربس تختار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة