القاهرة الإخبارية| فرنسا تندد بالدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وتشييد المستوطنات

نددت وزارة الخارجية الفرنسية، بتصريحات وزيرين إسرائيليين يدعوان إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتشييد مستوطنات على الأراضي الفلسطينية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، نددت حركة حماس بتصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي حول تهجير سكّان غزة، ووصفتها بأنها مجرد "أحلام يقظة"، وسيُفشلها شعبنا الفلسطيني بصموده وبسالة مقاومته.

وقالت حماس، في بيان لها، إنّ تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه؛ هي أحلام يقظة، لن تجد طريقًا للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي وضعت أنف هذا العدو بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".