القاهرة الإخبارية: "حزب الله" يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال فى موقع المالكية جنوب لبنان

أذاعت القاهرة الإخبارية قبل قليل، بيانًا صادرًا عن حزب الله أعلن فيه استهدافه تجمعًا لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المالكية جنوب لبنان.

وأكد البيان، أنه تم إصابة جميع الجنود الإسرائيليين في الموقع بإصابات مباشرة.

وفي سياق آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن انفجارات مدينة "كرمان" الإيرانية، خلفت 73 قتيلًا و173 جريحًا، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات في كرمان كانت نتيجة الازدحام.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين في الطريق المؤدي إلى مقبرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني؛ وذلك حسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلًا عن رئيس الطوارئ الطبية في كرمان.