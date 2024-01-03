هل ستدخل إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل؟.. خبير سياسات دولية يجيب

علّق الدكتور محمد محسن أبوالنور، خبير السياسات الدولية، على حادث انفجار مدينة “كرمان” الإيرانية، مؤكدًا أنّ كل أصابع الاتهام الإيرانية الآن موجهة نحو الفاعل الأساسي في الإقليم وهو إسرائيل، لا سيما وأن اغتيال صالح العاروري جاء في الليلة التي توافق الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأضاف “أبو النور”، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ هناك تصعيد كبير من قبل الدولة الموجه إليها أصابع الاتهام وهي إسرائيل تجاه إيران لإيحاجها واستفزاز الحرس الثوري الإيراني بعمليات توسع من نطاق العمليات العسكرية، وتخرج إسرائيل من الحرج العسكري الذي تتعرض له في قطاع غزة.

خبير السياسات الدولية: من المتوقع أن تلجأ إيران إلى عمليات ضد القواعد الإسرائيلية

وأوضح خبير السياسات الدولية، أنّه من المتوقع أن تلجأ إيران إلى عمليات ضد القواعد الإسرائيلية، فهي لها خبرة تاريخية في ضرب هذه القواعد، لكن من المنستبعد جدا ان تستفز إيران وتوقوم بتوسيع نطاق العمليات مع إسرائيل لتشمل جبهات أخرى منها الجبهة اللبنانية، مؤكدًا أن الشخصية الإيرانية من الصعب جدا استفزازها، لا سيما وأن طهران أعلنت صرحة أنها لن تنجر إلى السينارو الذي تريده إسرائيل أو لن تخوض المبارة على الملعب الذي تريده إسرائيل.

وأشار خبير السياسات الدولية، إلى أن إيران سترد ردًا في إطار عمليات محدودة ضد القواعد الإسرائيلية في أربيل أو قد تقوم بضرب المصالح الإسرائليية في الحجبهة السورية هناك.