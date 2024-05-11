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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 11-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم السبت11-5-2024 في مصر للبيع والشراء، محور اهتمام الملايين من المواطنين، وذلك مع ترقب الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة والتي تساهم في وجود سيولة دولارية، مما تساعد على ارتفاع قيمة الجنيه المصري في البنوك، ومما يؤثر على أسعار تداول الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم السبت11-5-2024 في مصر للبيع والشراء

ويشهد سعر الذهب اليوم السبت11-5-2024 في مصر للبيع والشراء ارتفاع ملحوظ عقب صدور بيانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث فقد السوق الأمريكي زخمة عقب تقدم العمال بطلب الحصول على إعانات بطالة حيث تشهد ارتفاعا منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت نحو 231 طلب في الأسبوع.

وأدى بيان البطالة إلى ارتفاع طفيف في أوقية الذهب بقيمة 14 دولارا حيث سجلت الأوقية نحو 2368 دولارا في حين سجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 3153 جنيه للشراء و3110 جنيه للبيع وجاء الأسعار في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

جرام الذهب عيار 24 في الصاغة 

البيع 3582.75 جنيه.
الشراء 3554.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.


جرام الذهب عيار 22 في الصاغة 

البيع 3284.25 جنيه.
الشراء 3258 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

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أسعار النفط ترتفع مع تحسن أداء الاقتصاد الصينى وخام برنت يُسجل 84.15 دولار

 

جرام الذهب عيار 21 في الصاغة

البيع 3135 جنيها.
الشراء 3110 جنيهات.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.


جرام الذهب عيار 18 في الصاغة 

البيع 2687.25 جنيه.
الشراء 2665.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.


جرام الذهب عيار 14 في الصاغة 

البيع 2090 جنيها.
الشراء 2073.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.


جرام الذهب عيار 12 في الصاغة 

البيع 1791.5 جنيه.
الشراء 177.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.


جرام الذهب عيار 9 في الصاغة 

البيع 1343.5 جنيه.
الشراء 1332.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

سعر الذهب بالدولار

جنيه الذهب في الصاغة 

البيع 25080 جنيها.
الشراء 24880 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

أونصة الذهب في الصاغة 

البيع 2368$.
الشراء 2367$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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