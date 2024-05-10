أسعار النفط ترتفع مع تحسن أداء الاقتصاد الصينى وخام برنت يُسجل 84.15 دولار

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في تداولات اليوم الجمعة، متجهة نحو الاستمرار في هذا الاتجاه الصعودي، نتيجة لمجموعة من العوامل، كان أبرزها ظهور مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد الصيني، والذي يعد أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم، ما يعزز الطلب على النفط ويؤثر إيجابًا على أسعاره.

ارتفاع أسعار النفط بدعم تحسن الاقتصاد الصيني

بالإضافة إلى ذلك، فشل المفاوضات الهادفة إلى وقف القتال في قطاع غزة ساهم في رفع الأسعار، حيث تضيف الاضطرابات الإقليمية حالة من القلق في الأسواق بشأن استقرار الإمدادات، هذا التصاعد في الأسعار يعكس مدى حساسية الأسواق للعوامل الجيوسياسية والاقتصادية على حد سواء.

العقود الآجلة لخام برنت

صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» بمقدار 30 سنتًا، أو ما يعادل 0.4%، لتصل إلى 84.15 دولار للبرميل، في الوقت نفسه، شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بقيمة 33 سنتًا، أو بنسبة 0.4%، ليبلغ 79.56 دولار للبرميل.

وفي جلسة التداول السابقة، صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مدفوعة ببيانات أظهرت زيادة واردات الصين من النفط الخام في أبريل، هذا الارتفاع يعكس تحسنًا في الطلب من جانب ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما اعتبر المستثمرون تباطؤ سوق العمل الأمريكية مؤشرًا على احتمالية خفض أسعار الفائدة، ما عزز التفاؤل بشأن تحفيز الطلب على النفط.

وفي أبريل الماضي، شهدت الصادرات والواردات الصينية عودة إلى النمو بعد فترة من الانكماش في الشهر السابق، ما يُشير إلى تحسن في الطلب على السلع والخدمات، هذه الزيادة في النشاط التجاري الصيني تُعزز التفاؤل بتحسن الاقتصاد العالمي، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث تعد الصين واحدة من أكبر المستهلكين والمستوردين للنفط الخام في العالم.

ذكرت مؤسسة "إيه.إن.زد" العالمية للأبحاث في مذكرة لها أن "استمرار العلامات التي تدل على قوة الطلب في الصين سيمنح سوق السلع الأولية دعمًا متواصلًا وقويًا"، وتؤكد هذه الملاحظة على التأثير الكبير الذي تمارسه الصين على أسواق السلع، حيث يلعب نموها الاقتصادي وطلبها المتزايد دورًا حاسمًا في توجيه أسعار النفط والمواد الخام الأخرى عالميًا.