ارتفاع أسعار النفط بفعل قرارات المملكة وتوترات فى الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن رفعت السعودية أسعار الخام للعديد من المناطق لشهر يونيو، وقلت الآمال في التوصل إلى هدنة في غزة، مما أعاد إلى الأذهان مخاوف من توسع النزاع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في منطقة رئيسية لإنتاج النفط.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت»، بمقدار 73 سنتا، أو بنسبة 0.8%، لتصل إلى 83.56 دولار للبرميل، كما شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة بمقدار 74 سنتا، أو بنسبة 1%، لتبلغ 78.79 دولار للبرميل.

غرب تكساس الوسيط

وتكبدت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط، الأسبوع الماضي أشد خسائرها الأسبوعية في ثلاثة أشهر، حيث انخفض خام برنت بأكثر من 7% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.8%.

جاء هذا التراجع في الأسعار في ظل تحليل المستثمرين للبيانات الضعيفة للوظائف الأمريكية وتوقعاتهم حول التوقيت المحتمل الذي قد يعلن فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأسعار النفط وسط استمرار المحادثات الهادفة لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن ناحية أخرى، تقلصت فرص التوصل إلى اتفاق للسلام، حيث ظلت حماس متمسكة بمطالبتها بإنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، في الوقت الذي بدت فيه إسرائيل تستعد لشن هجوم كانت قد هددت به مسبقًا على جنوب القطاع.

قرار السعودية بزيادة سعر البيع الرسمي

شهدت أسعار النفط دعما إضافيًا نتيجة قرار السعودية بزيادة سعر البيع الرسمي لخامها المُصدر إلى آسيا وشمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط لشهر يونيو القادم؛ مما يشير إلى توقعات بارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.

تمديد التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط

في سياق متصل، تعتزم مجموعة "أوبك+" وحلفاؤها الاجتماع في الأول من يونيو المقبل لبحث بدء محادثات رسمية بخصوص إمكانية تمديد التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، التي تقدر بـ2.2 مليون برميل يوميًا، لما بعد يونيو.

وحسب مسئولين في "أوبك"، هناك احتمالية لاستمرار هذه التخفيضات الطوعية في حال لم يشهد الطلب الزيادة المتوقعة.