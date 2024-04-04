بالأسماء.. وزير البترول يُصدر حركة تنقلات بين قيادات منظومة السلامة والصحة المهنية

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات بشركة أنابيب البترول فى إطار استراتيجيتها لضبط منظومة السلامة والصحة المهنية بشركة أنابيب البترول وتلافى التقصير بتلك المنظومة الهامة التى توليها وزارة البترول والثروة المعدنية أولوية كبرى فى جميع مواقع العمل والإنتاج.

“الدستور” حصل على تفاصيل حركة التنقلات نرصدها في السطور التالية..



- نقل صبحى عبدالغنى دمرداش البساس من وظيفة مدير منطقة القاهرة بشركة أنابيب البترول إلى مدير عام بصفة شخصية بشئون العمليات بالشركة.

- إنهاء تكليف محمد محمود محمد عبدالباقى عجلان من منصب مدير عام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول ونقله إلى وظيفة مدير عام مساعد بصفة شخصية بشركة القاهرة لتكرير البترول.

- إنهاء ندب إبراهيم جلال محمد مصطفى مدير عام بشركة أنابيب البترول بمنطقة القاهرة ونقله إلى وظيفة مدير عام مساعد بصفة شخصية بالشركة.

- نقل مصطفى عبدالرؤوف محمد إمام مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول منطقة القاهرة إلى وظيفة مديرعام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمنطقة الدلتا بالشركة.

- يشغل وليد عبدالرحمن سالم سلامة مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمنطقة الدلتا وظيفة المذكور بمنطقة القاهرة .

- نقل إسماعيل ناجح إسماعيل محمد مدير عام مساعد بشركة أنابيب البترول فى منطقة القاهرة إلى وظيفة مدير عام مساعد بصفة شخصية بالشركة فى منطقة التبين.

وتأتى هذه القرارات في إطار تقييم الأداء وتفعيل سياسة الثواب والعقاب والتعامل بكل حزم فى هذا النشاط الحيوى الهام.

وتأتى الحركة فى ظل تنفيذ خطة البترول لاعادة الهيكلة وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب ومن أهمها منظومة السلامة والصحة المهنية التى تولى اهتمام كبير من قبل المهندس طارق الملا وزير البترول.