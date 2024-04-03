وزير البترول يعتمد نتائج أعمال "بترومنت".. قفزة بالإيرادات ومشاريع دولية

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديوكونفرانس، اجتماع الجمعية العامة لشركة “بترومنت”، لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن عام 2023، وذلك بحضور المهندس علاء البطل، رئيس الهية العامة للبترول، وعدد من قيادات ورؤساء الشركات والمساهمين.

نتائج أعمال بترومنت

وأشاد الملا، خلال الاجتماع، بأداء بترومنت وجهود العاملين، خصوصًا في مجال الصيانة البترولية والخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة في الإطار القومي والمشاريع الدولية في الدول العربية.

5.2 مليار جنيه إيرادات

قدم المهندس إبراهيم مطاوع، رئيس مجلس إدارة بترومنت، عرضًا للبيانات والمؤشرات المالية الرئيسية للعام 2023، مشيرًا إلى أن إيرادات الشركة شهدت نموًا ملحوظًا إلى 5.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 41%، بينما سجلت الأرباح الصافية 342 مليون جنيه، محققة ارتفاعًا بنسبة 165% مقارنة بالعام السابق.

7 مليار جنيه تعاقدات جديدة

وأعلن رئيس شركة بترومنت عن تحقيق الشركة لأداء مالي استثنائي خلال العام، حيث شهدت قيمة التعاقدات قفزة كبيرة لتصل إلى 7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 65% مقارنةً بالعام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات من 3.7 مليار جنيه إلى 5.2 مليار جنيه، مسجلةً نموًا بنسبة 41%. أما صافي الأرباح فقد ارتفع بشكل ملحوظ إلى 342 مليون جنيه، من 129 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 165%.

خلال الجمعية، أشار "مطاوع" إلى التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد نتيجة للأزمة بين روسيا وأوكرانيا والحرب على غزة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التضخم ومشكلات في سلاسل التوريد، ومع ذلك، أكد على أن هذه الظروف الصعبة لم تؤثر سلبًا على عزيمة الشركة، بل شكلت دافعًا لزيادة المرونة والابتكار في مواجهة هذه التحديات.

ذكر مطاوع أن بترومنت حققت إنجازًا متميزًا بحصولها على شهادة الآيزو 37000 في حوكمة الشركات، لتصبح بذلك الشركة الرائدة في قطاع البترول وعلى مستوى مصر في هذا المجال.

كما أولت الشركة اهتمامًا كبيرًا لتطبيق المعايير والقوانين المتعلقة بحوكمة الشركات، ما ساهم في تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، كما تم تدريب 25 موظفًا على النسخة الثالثة من الدليل المصري لحوكمة الشركات، ما يؤكد التزام الشركة بالمعايير العالمية في الإدارة والتشغيل، إضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على شهادة المطابقة الأوروبية (CE Mark)، مما يدل على التزامها بمعايير الجودة والأمان الأوروبية.

وفي إطار التزام الشركة بمبادئ الاستدامة، تمكنت خلال عام 2023 من تأهيل 6 من موظفيها للحصول على شهادة تطبيق الاستدامة من المعهد الأمريكي الدولي لإصدار الشهادات (AICI)، ما يؤكد على سعي الشركة لتبني ممارسات مستدامة في كافة أنشطتها.

وأشار المهندس إبراهيم مطاوع، إلى أن إدارة بترومنت تبذل جهودًا كبيرة للتوسع في الأسواق الدولية، حيث أقامت شراكة تبلغ نسبتها 20% مع شركة مودرن جاز في المملكة العربية السعودية.

وتهدف الشركة إلى تقوية حضورها في السوق العراقي، بالإضافة إلى تفعيل فرعها في ليبيا وافتتاح فرع جديد في المملكة العربية السعودية، مع تعزيز وجودها في سلطنة عمان، حيث الهدف هو أن تشكل الإيرادات من العمليات الخارجية 50% من إجمالي إيرادات الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بإذن الله.

كما تواصل بترومنت تحقيق إنجازات متميزة في قطاع النشاط البحري، من خلال توليها أعمال التشغيل والصيانة للوحدات البحرية في مينائي سيدر كرير والسخنة، بالإضافة إلى ثلاثة أرصفة لتداول المنتجات البترولية بالنيابة عن شركة سوميد، وذلك لمدة 12 عامًا متواصلة.