السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لأول مرة.. مصنع الألومنيوم بنجع حمادى يصل للطاقة التصميمية القصوى

مصنع الألومنيوم بنجع
مصنع الألومنيوم بنجع حمادى

قال منصور عبد الغني، المستشار الإعلامي لوزارة قطاع الأعمال، إن ما حدث في مجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، هي قصة نجاح اعتاد عليها المصريون في أوقات التحديات، لافتا إلى أن هناك خطة تحديث شاملة متكاملة تطبقها وزارة قطاع الأعمال.

وأضاف منصور عبدالغني، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع على فضائية "الأولى"، أن هناك خطة شاملة لتطوير الصناعات، وإدخال صناعات جديدة، لتوفير مستلزمات الإنتاج، ومصنع الألمنيوم بنجع حمادي يوفر الألومنيوم للمصانع التي تقوم بإنتاج يعتمد عليه.

وأوضح أن المصنع تم تطويره، وتطوير خطوط الإنتاج بداخله، وتم تغيير نوع المنتج نفسه ومواصفاته ليكون عليه إقبال بالسوق العالمية.

وتابع: “المصنع وصل متوسط إنتاجه لأول مرة منذ إنشائه للطاقة التصميمية القصوى في التشغيل ومعدلات الأداء والإنتاج”.

ومجمع الألومنيوم يقع فى مدينة نجع حمادى على الظهير الصحراوي وتبلغ مساحته 5000 فدان.

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