الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الرئيس الإيراني يتوعد بالانتقام من منفذى هجوم "كرمان"

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

نقلت القاهرة الإخبارية منذ قليل، تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتوعده بالانتقام من منفذي هجوم مدينة كرمان.

وأكدت الداخلية الإيرانية، في وقت سابق، أن الوضع الآن بكرمان طبيعي وتحت السيطرة.

وارتقع عدد ضحايا انفجاري مدينة كرمان الإيرانية إلى 103 قتلى و188 جريحًا، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية. 

ووصف التليفزيون الرسمي الإيراني، أن الانفجارات التي وقعت في مدينة كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بالعمل الإرهابي.

كرمان هجوم الرئيس الايراني القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: "حزب الله" يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال فى موقع المالكية جنوب لبنان

أستاذ دراسات سياسية: إيران تروج فكرة تعرضها للاستهداف بموجة من الإرهاب

أستاذ دراسات إيرانية: طهران تدعم كل الجبهات المعادية للكيان الإسرائيلي

هل ستدخل إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل؟.. خبير سياسات دولية يجيب

القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة انفجارات كرمان لـ73 قتيلًا

التليفزيون الإيرانى: انفجارات مدينة كرمان عمل إرهابى

"القاهرة الإخبارية": انفجار فى الطريق المؤدى إلى مقبرة مدينة "كرمان" حيث دفن قاسم سليمانى 

"القاهرة الإخبارية": مقتل 20 شخصًا فى انفجار كرمان الإيرانية

الأكثر قراءة

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص في القرآن؟.. خالد الجندي يجيب

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

فوربس تختار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة