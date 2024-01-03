القاهرة الإخبارية: الرئيس الإيراني يتوعد بالانتقام من منفذى هجوم "كرمان"

نقلت القاهرة الإخبارية منذ قليل، تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتوعده بالانتقام من منفذي هجوم مدينة كرمان.

وأكدت الداخلية الإيرانية، في وقت سابق، أن الوضع الآن بكرمان طبيعي وتحت السيطرة.

وارتقع عدد ضحايا انفجاري مدينة كرمان الإيرانية إلى 103 قتلى و188 جريحًا، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ووصف التليفزيون الرسمي الإيراني، أن الانفجارات التي وقعت في مدينة كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بالعمل الإرهابي.