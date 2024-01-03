"القاهرة الإخبارية": انفجار فى الطريق المؤدى إلى مقبرة مدينة "كرمان" حيث دفن قاسم سليمانى 

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار في الطريق المؤدي إلى مقبرة مدينة "كرمان" الإيرانية، حيث دفن قاسم سليماني، قائد فليق القدس؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية.

وفي سياق آخر، أعلنت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم" عن استهداف قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي متوغلة في محور حارة المدارس بمخيم طولكرم.

وقالت سرايا القدس: "أوقعنا قوة راجلة للعدو الإسرائيلي بكمين محكم في مربعة حنون، وحققنا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفنا القوات المتوغلة في محور حارة المدارس في مخيم طولكرم بعبوات ناسفة".