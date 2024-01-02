الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل علم "العاروري" بمخطط الاحتلال لاغتياله؟.. خبير عسكري يوضح

صالح العاروري
صالح العاروري

قال العميد أمين حطيط، خبيرعسكري واستراتيجي، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى عمليات الاغتيال ومهد لها عندما تحدث عن المرحلة الثالثة من الحرب بتوجيه أمريكي، مشيرًا إلى أنها تشمل ثلاث محاور رئيسية وهي “الخروج من قطاع غزة والتمركز بمحيطه، والقيام بعمليات اغتيال وتصفية قيادات فلسطينية بشكل عام ومن حماس بشكل خاص”.

وأضاف الخبير العسكري، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أنّ لجوء الاحتلال لهذه العملية بمثابة إقرار من الاحتلال بفشله في تحقيق أهدافه الاستراتجية داخل قطاع غزة.

وأوضح الخبير العسكري، أننا لو أحصينا القادة المقاومين الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل لوجدنا أن اللائحة تطول جدًا حتى نكاد نقول أن هناك قائد مقاوم فلسطيني في أي من التنظيمات يلمع اسمه ليسجل مرتبة أولى إلا وكان عرضة أو هدفًا للاغتيال.

وأكد أن القائد صالح العاروري كان ينتظر هذا الأمر منذ أشهر، حيث أنه خرج في مقابلة مع الاعلام اللبناني وتحدث عن هذا الموضوع وأكد أنه في انتظار تنفيذ المخطط.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة صالح العاروري إسرائيل قيادات فلسطينية حماس عمليات الاغتيال

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