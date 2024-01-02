هنية: اغتيال العارورى فى بيروت عمل إرهابى مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنَّ اغتيال الاحتلال للشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائد الحركة في الضفة الغربية وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية، هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا.

أضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء، خلال كلمته التي نقلتها القاهرة الإخبارية أنّ تداعيات العمل الإرهابي، يتحمل مسئوليته الاحتلال، الذي لن يُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة.

أوضح هنية أنّ الشهيد القائد العاروري وإخوانه ارتقوا شهداء، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، إثر عملية اغتيال جبانة، نفذها العدو، في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجدّدًا دمويته التي يمارسها على شعبنا في قطاع غزة والضفة والخارج وفي كل مكان.