الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هنية: اغتيال العارورى فى بيروت عمل إرهابى مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنَّ اغتيال الاحتلال للشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائد الحركة في الضفة الغربية وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية، هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا.

أضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء، خلال كلمته التي نقلتها القاهرة الإخبارية أنّ تداعيات العمل الإرهابي، يتحمل مسئوليته الاحتلال، الذي لن يُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة.

أوضح هنية أنّ الشهيد القائد العاروري وإخوانه ارتقوا شهداء، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، إثر عملية اغتيال جبانة، نفذها العدو، في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجدّدًا دمويته التي يمارسها على شعبنا في قطاع غزة والضفة والخارج وفي كل مكان.

القاهرة الإخبارية اغتيال صالح العاروري حماس الضفة الغربية قطاع غزة المقاومة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إلغاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر لبحث تبعات اغتيال العارورى

حامد فارس: الاحتلال يتحرك وفق أهواء "نتنياهو" الباحث عن انتصار زائف

وزير فلسطينى: اغتيال العارورى انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق للقانون الدولى

نائب فى البرلمان اللبنانى: انفجار ضاحية بيروت ستكون له تداعيات

"القاهرة الإخبارية": لا تأجيل لكلمة حسن نصرالله المقررة مساء الغد

الاحتلال: مستعدون لكل السيناريوهات بعد اغتيال العارورى

"القاهرة الإخبارية" فى موقع اغتيال العارورى: هذه تفاصيل البناية المستهدفة

"القاهرة الإخبارية": البناية التى استهدفها الاحتلال كانت تضم اجتماعًا للفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلا من اليمن

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ غارة جوية وسط مدينة خان يونس

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟