أستاذ دراسات سياسية: إيران تروج فكرة تعرضها للاستهداف بموجة من الإرهاب

قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ هناك الكثير من الدلالات على حادث انفجار مدينة كرمان الإيرانية والذي يأتي بعد يوم من اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري.

وأضاف أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّه عادة في العمليات التي تقوم بها إسرائيل وإيران لابد أن يكون لنظرية المؤامرة دور كبير جدًا، فالقراءة الأولى هي أن إيران تسعى لإثبات تعرضها للاستهداف بموجة من الإرهاب.

وأشار “ملكاوي” إلى أن الجانب الإيراني حريص دائمًا على تدقيق ودراسة التصريحات التي تخدم مصالحه، موضحًا أن إيران لم تكن على قدر كبير من الحزن على مقتل قاسم سليماني، لأنه كان رجل قوي ومنافس للقيادة السياسية في إيران حتى أنه قد يكون منافس للملالي وخامنئي نفسه.