الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة انفجارات كرمان لـ73 قتيلًا

انفجار كرمان
انفجار كرمان

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن انفجارات مدينة “كرمان” الإيرانية، خلفت 73 قتيلًا و173 جريحًا، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات في كرمان كانت نتيجة الازدحام؛ وذلك نقلًا عن وكالة مهر الإيرانية.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين في الطريق المؤدي إلى مقبرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني؛ وذلك حسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلًا عن رئيس الطوارئ الطبية في كرمان.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني، قال قبل قليل، إن الانفجارات التي وقعت في مدينة كرمان الإيرانية قرب مقبرة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، عمل إرهابي؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

ووقع انفجار، قبل قليل، في الطريق المؤدي إلى مقبرة مدينة "كرمان" الإيرانية.

كرمان القاهرة الإخبارية فيلق القدس قاسم سليماني

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