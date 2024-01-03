الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية فى معارك بغزة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 25 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

 

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي إسرائيلي في معركة شمال قطاع غزة.

 

وأعلن جيش الاحتلال أن عدد قتلاه وصل منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 509 جنود، 175 منهم منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة، وأصيب 2265 شخصًا منهم 360 في حالة خطيرة.

 

القاهرة الإخبارية المعارك قطاع غزة إصابة 25 جندي

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