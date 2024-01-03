خبير سياحي: مصر شهدت طفرة في حركة السياحة.. و2023 كان مبشرًا للغاية

قال إسلام ناجي، الخبير السياحي، إنّنا نشاهد في مصر طفرة في الأشغال وزخم في الحركة السياحية على مصر بعد أحداث كوورنا، حيث كان عام 2023 مبشرًا للغاية إثر خطوات أقدمت عليها الدولة المصرية، في قطاعات عدة.

وأضاف الخبير السياحي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “dmc”، أنّه منذ اليوم بدأت هيئة تنشيط السياحة في التواصل مع منظمي الرحلات الدولية، حيث أثرت الحرب على غزة بشكل ملموس، لكن في نوفمبر الماضي كان هناك بورصة لندن الدولية للسياحة والذي يعد من أهم معارض السياحة والسفر العالمية، وشاركت به وزارة السياحة وومثلي الفنادق وكانت لديهم رسالة واضحة وهي تصحيح الأخبار المغلوطة ومفاداها بأن الفنادق المصرية مؤمنة على أعلى مستوى ولا توجد أي مشاكل ومصر بخير ونحن بعيدون عن الحرب.

وأكد الخبير السياحي أن هذه الرسالة أوصت وحافظت على عدم إلغاء العديد من الرحلات، مشيرًا إلى أن الرحلات التي حدث فيها إلغاء تم نشر قوافل سياحية.