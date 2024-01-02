نائب فى البرلمان اللبنانى: انفجار ضاحية بيروت ستكون له تداعيات

قال بلال عبدالله، النائب في البرلمان اللبناني، إن الاحتلال يعلن بشكل واضح عن أن كل شيء مباح، لا سيما بعد وصوله للضاحية الجنوبية لبيروت.

أضاف النائب في البرلمان اللبناني، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الانفجار بالضاحية الجنوبية لبيروت ستكون له تداعيات، ونسعى إلى عدم الانجرار لحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

أوضح النائب في البرلمان اللبناني أن ما يحدث يمثل تطورًا نوعيًا في المواجهة المفتوحة العربية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.