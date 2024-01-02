"القاهرة الإخبارية" تعرض تعريفًا لصالح العارورى عقب استشهاده فى بيروت

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تعريفًا لنائب رئيس حركة حماس صالح العاروري الذي استشهد قبل قليل، في قصف إسرائيلي استهدف مكتب حركة المقاومة الفلسطينية حماس في المشرفية جنوبي بيروت.

صالح العاروري

- قيادي سياسي وعسكري فلسطيني بارز.

- نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة "حماس".

- ساهم في تأسيس كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس".

- يعد الرأس المدبر لتسليح كتائب القسام.

- اعتقل وقضى نحو 15 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

- أُبعد عن فلسطين وعاش في لبنان.

- كان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة جلعاد شاليط.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة واثنين من قادة القسام في انفجار استهدف مكتبها ببيروت.

واستهدفت إسرائيل العاروري واثنين من قادة القسام بمُسيرة في الضاحية الجنوبية ببيروت.