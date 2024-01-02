عاجل.. استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى فى بيروت

أعلنت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله، عن استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الثلاثاء، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مكتب حركة المقاومة الفلسطينية حماس في المشرفية جنوبي بيروت، أدى إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات.

فيما نفى مسئول فلسطيني من مكتب حماس، ما ورد من أنباء عن اغتيال القيادي أسامة حمدان خلال القصف الذي نفذه سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي ضد العاصمة بيروت.

وأكد أيضًا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا، من جانبه، أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في انفجار الضاحية، بحسب قناة LBC اللبنانية.

فيما نقلت وكالة رويترز الأمريكية عن مصدرين أمنيين، تأكيدهما اغتيال مسئول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية.