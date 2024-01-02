الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: طيران الاحتلال يحلق على علو مرتفع فوق بيروت

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طيران الاحتلال يحلق على علو مرتفع فوق بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة وصولًا إلى صيدا، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على بلدة مارون الراس.

قبل قليل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، مؤكدةً أن عمليات الاغتيال تثبت مجددًا فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية بيروت الضاحية الجنوبية خلدة صيدا

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