مسئول أمريكى سابق: 2024 سيكون عامًا حافلًا بسبب الانتخابات فى الولايات المتحدة

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن 2024 سيكون عامًا حافلًا بالنسبة للولايات المتحدة لم نر له مثيلا من قبل، بسبب الانتخابات الرئاسية، وسيواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن، وهذا لم يحدث كثيرًا في التاريخ.

أضاف نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، اليوم الثلاثاء، خلال له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أيضا الانتخابات الروسية، وقد أعلن بوتين ترشيح نفسه، ومن غير المرجح وجود مرشحين أقوياء أمامه، وبالتالي سيسيطر على الانتخابات.

وأوضح نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن الانتخابات الأمريكية ستجرى نهاية العام، وستكون محط اهتمام قومي أمريكي، وستكون هناك تأثيرات مختلفة إذا فاز جو بايدن مقابل إذا ما فاز دونالد ترامب.

ولفت نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق إلى أن بايدن يؤمن بالدبلوماسية والتعاون مع المنظمات متعددة الأطراف وسيدعم الفلسطينيين، بينما ترامب لن يفعل ذلك، وإذا فاز بايدن سيستمر في معارضة بوتين في حرب أوكرانيا، بينما إذا فاز ترامب فإن بوتين سيطمئن أن سياسته ستنجح.