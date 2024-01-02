الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفيق عوض: عودة السلطة الفلسطينية بمثابة كابوس لنتنياهو

أحمد رفيق عوض
أحمد رفيق عوض

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ موقف حكومة الاحتلال الفاشية مرتبك جدًا بعد أن تعددت الملفات والأهداف في قطاع غزة، وأفرادها مختلفون، فهناك من يريد أن يحتلها ومن يريد أن يبني فيها مستوطنات.

وأضاف عوض، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن اليوم التالي للحرب على غزة دون الحديث عن اليوم الحالي يمثل مشكلة كبيرة، فاليوم الحالي مليء بالدماء والاحتلال.

وأوضح رئيس مركز القدس للدراسات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع الحديث عن مستقبل غزة، لأنه يريد أن يطيل هذه الحرب، فالحرب دجاجة تبيض ذهبًا له، فكلما استطالت الحرب بقيت حكومته الفاشية في الحكم وتمكنت من تنفيذ مخططها السياسي والأمني، كما أن نتنياهو وحكومته يخشون انتهاء الحرب حتى لا يتحملوا فشلها الحالي، فالورطة الأقل عارًا هي الاستمرار في الحرب.

ولفت رئيس مركز القدس للدراسات إلى أن نتنياهو لا يريد عودة السلطة الفلسطينية، لأنها بمثابة طعنة له وكابوس له، وعمليًا ما يضمره نتنياهو وحكومته هو التهجير والاستيطان، ولا يريد أن يكون هذا هو طرحه العلني عن اليوم التالي حتى لا يغضب أمريكا من التصريح بخطاب عنصري.

القاهرة الإخبارية الاحتلال قطاع غزة مستوطنات اليوم التالي للحرب نتنياهو مستقبل غزة السلطة الفلسطينية التهجير الاستيطان

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يواصل قصف خان يونس.. ومساعدات مصرية جديدة تصل غزة

كيف اشتعلت الطائرة اليابانية أثناء هبوطها؟.. أكاديمى يوضح

5 شهداء و3 جرحى فى استهداف الاحتلال للهلال الأحمر الفلسطينى

حزب الله يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى وتحقيق إصابات مباشرة

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة مسكاف عام شمالى إسرائيل

"القاهرة الإخبارية": إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلى

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ستحاسب على جرائمها فى غزة

القاهرة الإخبارية: فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.. والجزائر للمجموعة العربية

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

إعدامات واغتصابات.. لماذا يحتاج السودان إلى تدخل دولى عاجل؟ (فيديو)

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

عاجل.. أول رد من "حماس" على استهداف صالح العارورى فى بيروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء