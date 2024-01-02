رفيق عوض: عودة السلطة الفلسطينية بمثابة كابوس لنتنياهو

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ موقف حكومة الاحتلال الفاشية مرتبك جدًا بعد أن تعددت الملفات والأهداف في قطاع غزة، وأفرادها مختلفون، فهناك من يريد أن يحتلها ومن يريد أن يبني فيها مستوطنات.

وأضاف عوض، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن اليوم التالي للحرب على غزة دون الحديث عن اليوم الحالي يمثل مشكلة كبيرة، فاليوم الحالي مليء بالدماء والاحتلال.

وأوضح رئيس مركز القدس للدراسات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع الحديث عن مستقبل غزة، لأنه يريد أن يطيل هذه الحرب، فالحرب دجاجة تبيض ذهبًا له، فكلما استطالت الحرب بقيت حكومته الفاشية في الحكم وتمكنت من تنفيذ مخططها السياسي والأمني، كما أن نتنياهو وحكومته يخشون انتهاء الحرب حتى لا يتحملوا فشلها الحالي، فالورطة الأقل عارًا هي الاستمرار في الحرب.

ولفت رئيس مركز القدس للدراسات إلى أن نتنياهو لا يريد عودة السلطة الفلسطينية، لأنها بمثابة طعنة له وكابوس له، وعمليًا ما يضمره نتنياهو وحكومته هو التهجير والاستيطان، ولا يريد أن يكون هذا هو طرحه العلني عن اليوم التالي حتى لا يغضب أمريكا من التصريح بخطاب عنصري.