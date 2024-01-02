الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يواصل قصف خان يونس.. ومساعدات مصرية جديدة تصل غزة

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن القصف الإسرائيلي استمر بكثافة على المنطقة الشمالية بمخيم النصيرات، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط مصابين نُقلوا إلى مستشفى دير البلح.

وأضاف "جبر" خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال استهدف عددًا من مناطق خان يونس جنوب قطاع غزة، واستمر المصابون جراء القصف في التوافد على مستشفى ناصر.

وأضاف أن قوات الاحتلال كثفت من قصفها المدفعي على المنطقة الشرقية من رفح إلى بيت حانون.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الزوارق الإسرائيلية الحربية شنت هجومًا بحريًا مكثفًا، ليستمر العدوان الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمياه والأدوية استمرت في التدفق من مصر إلى قطاع غزة، التي باتت تمثل القوت اليومي لسكان غزة والذي لا يحصلون عليه إلا من هذه المساعدات ويمثل شريان حياة للفلسطينيين في القطاع.

القاهرة الإخبارية رفح مخيم النصيرات دير البلح خان يونس بيت حانون مصر

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