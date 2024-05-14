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عالم

شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال لشقة سكنية فى مخيم النصيرات

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون الليلة، بعد قصف طيران الاحتلال لشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات، بعد قصف الاحتلال لشقة سكنية تعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي، الليلة، غارة على منزل في ارض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.

وحسب مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي، إلى 35،091 شهيدا وأكثر من 78،827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت المصادر إلى أن أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 57 شهيدا و82 إصابة.

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