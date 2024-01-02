كيف اشتعلت الطائرة اليابانية أثناء هبوطها؟.. أكاديمى يوضح

علّق سيجيرو تاكيشيتا، أستاذ الإدارة والمعلومات بجامعة شيزوكا اليابانية، على حادثة اشتعال الطائرة اليابانية بمطار هانيدا، بأن الأمر جارٍ التحقيق فيه، لافتًا إلى أن الاصطدام وقع بين طائرة يابانية وأخرى حكومية حاولت إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال.

وأضاف تاكيشيتا، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحادث كان أمرًا مؤسفًا؛ لأن طائرة خفر السواحل كانت تحاول ايصال المساعدات ومحاولة تخفيف الموقف الصعب في المناطق التي تأثرت بالزلزال، مشيرًا إلى أن اليابانيين معلوم عنهم تجنبهم أي مخاطر في العالم ويبتعدون عنها.

وأوضح أستاذ الإدارة والمعلومات بجامعة شيزوكا اليابانية أن مطار هانيدا الياباني يعمل بنظام وبدقة عالية، فاليابانيون يسعون للمثالية في هذه الأماكن، فهذا أمر نادر الحدوث جدًا في مطار أو ميناء مثل هذا أو أي مكان.



