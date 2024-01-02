"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يواصل قصف مواقع الدعم السريع بالخرطوم

قال محمد إبراهيم، مراسل “القاهرة الإخبارية” من الخرطوم إن الأوضاع ميدانيًا في السودان مضطربة وتحديدًا في مدن العاصمة الخرطوم وأم درمان، بجانب مدينة ود مدني.

وأضاف إبراهيم، الثلاثاء، خلال مداخلة مع “القاهرة الإخبارية” أن الخرطوم شهدت اليوم مواجهات عنيفة بين الجيش السوادني وميليشيا الدعم السريع في عدة مواقع وتحديدًا في وسط الخرطوم ومحيط قيادة الجيش، كما استهدفت قاعدة وادي سيدنا العسكرية عدة ارتكازات تابعة للدعم السريع في مدينة الخرطوم نواحي قيادة الجيش، إلى جانب سلاح المدرعات مع استمرار التحليق لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الطيران الحربي استهدف عدة ارتكازات تابعة للدعم السريع، خاصة أنه يتنشر في مدن وقرى ود مدني، حيث الأوضاع مضطربة هناك، مشيرًا إلى وجود استهدافات لعدد من المواقع الاستراتيجية بجانب استهداف المدنيين العزل خصوصًا أن هناك عمليات نهب واسعة.



