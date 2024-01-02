الاحتلال يدمر 65% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات فى غزة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أن الاحتلال دمّر 65% من البينة التحتية لقطاع الاتصالات في غزة، وذلك حسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب القطاع بعد انقطاعها بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعلنت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" استهداف شبكات الاتصالات والإنترنت بقطاع غزة جراء قصف طيران الاحتلال ما أدى إلى تضرر شبكته الهوائية بفعل القصف.