"القاهرة الإخبارية" فى موقع اغتيال العارورى: هذه تفاصيل البناية المستهدفة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت إن هناك انتشارًا أمنيًا كثيفًا في موقع حادث اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بناية بالضاحية الجنوبية لبيروت، خلال اجتماع لفصائل المقاومة الفلسطينية.

أضاف سنجاب، الثلاثاء، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المكان يبعد كيلومترات قليلة عن مطار رفيق الحريري ووسط العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن سقوط 6 شهداء، بينهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري واثنان من مرافقيه ولم تتضح هويتهما بعد، لكن هناك أحاديث أن الاثنين من قيادات الصف الأول في كتائب القسام.

أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك حشدًا من أجهزة الأمن اللبنانية وأجهزة البحث الجنائي لفحص حطام الحادث، حيث انفجرت سيارة كانت متوقفة بجوار البناية والمكان هو المقر الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وهو الاعتداء الإسرائيلي الأول على هذه المنطقة منذ حرب يوليو 2006.