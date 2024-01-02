"القاهرة الإخبارية": البناية التى استهدفها الاحتلال كانت تضم اجتماعًا للفصائل الفلسطينية

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن البناية التى استهدفتها الغارة الإسرائيلية فى بيروت كانت تستضيف اجتماعًا للفصائل الفلسطينية؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طيران الاحتلال يحلق على علو مرتفع فوق بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة وصولا إلى صيدا.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت عن أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، كما أنها تثبت مجددًا فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة.