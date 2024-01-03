رفيق عوض: إسرائيل تورّط الولايات المتحدة وتبتزها رغم الخلافات بين الجانبين

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ إسرائيل عمليًا تبتز الولايات المتحدة الأمريكية أو تورطها أو تنتقي من أوامرها ونصائحها ما تريد، مشيرًا إلى أن ما يحكم إسرائيل الآن هو التيار الفاشي الذي يدعي أنه بينه وبين المصالح الأمريكية والأوروبية مسافة كبيرة، وهذا سر ما يرددونه بأنها دولة يهودية وليست دولة غربية.

وأضاف رئيس مركز القدس للدراسات، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر “النيل للأخبار” أنّه منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة هنا مسافة ما بين النصيحة أو الأمر الأمريكي وبين طريقة تنفيذ إسرائيل لهذا الأمر والنصيحة، مؤكدًا أن هناك كثيرا من الخلافات بين إسرائيل وأمريكا، حيث تفجر هذا الخلاف علنيًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وبين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وعن عملية اغتيال صالح العاروري، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنّ هناك موظفين أمريكيين كبارا أكدوا أن إسرائيل هي المسئولة عن الاغتيال، وكأن أمريكا تتنصل بسرعة شديدة بأنها ليست لها علاقة، وقيل إنه تم إعلان بايدن بهذه العملية أثناء تنفيذها، مؤكدًا أن هذا يدل على أن الولايات المتحدة تخشى على مصالحها ولا تريد لإسرائيل أن تحرق روما كلها من أجل أن تبقى هذه الحكومة الفاشية على سدة الحكم.