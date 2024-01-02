وزير فلسطينى: اغتيال العارورى انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق للقانون الدولى

قال د.محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق بيّن للقانون الدولي.

أضاف وزير العدل الفلسطيني، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية أن جريمة اغتيال العاروري تضاف لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

أوضح وزير العدل الفلسطيني أن اغتيال الاحتلال لصالح العاروري يعد وجهًا من أوجه الفصل العنصري وقتلًا مستهدفًا.