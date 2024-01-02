الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": لا تأجيل لكلمة حسن نصرالله المقررة مساء الغد

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأنه لن يتم تأجيل كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني ستكون مساء غدٍ الأربعاء في الساعة السادسة.

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت إن هناك انتشارًا أمنيًا كثيفًا في موقع حادث اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بناية بالضاحية الجنوبية لبيروت، خلال اجتماع لفصائل المقاومة الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية حزب الله حسن نصر الله

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" فى موقع اغتيال العارورى: هذه تفاصيل البناية المستهدفة

"القاهرة الإخبارية": البناية التى استهدفها الاحتلال كانت تضم اجتماعًا للفصائل الفلسطينية

“القاهرة الإخبارية”: طيران الاحتلال يحلق على علو مرتفع فوق بيروت

“القاهرة الإخبارية”: مخاوف إسرائيلية من قصف تل أبيب الليلة ردًا على اغتيال العارورى

عاجل.. أول رد من "حماس" على استهداف صالح العارورى فى بيروت

"القاهرة الإخبارية" تعرض تعريفًا لصالح العارورى عقب استشهاده فى بيروت

مسئول أمريكى سابق: 2024 سيكون عامًا حافلًا بسبب الانتخابات فى الولايات المتحدة

الاحتلال يدمر 65% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات فى غزة

الأكثر قراءة

شبورة ضبابية وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تعلن خريطة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

عاجل.. سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

دفاعًا عن شرف ابن عمه.. كواليس مقتل"محمد"على يد جاره ببولاق الدكرور

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالي لبنانيا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء