"القاهرة الإخبارية": لا تأجيل لكلمة حسن نصرالله المقررة مساء الغد

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأنه لن يتم تأجيل كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني ستكون مساء غدٍ الأربعاء في الساعة السادسة.

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت إن هناك انتشارًا أمنيًا كثيفًا في موقع حادث اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بناية بالضاحية الجنوبية لبيروت، خلال اجتماع لفصائل المقاومة الفلسطينية.