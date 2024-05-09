الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المتهم بقتل جارته وتقطيع جثتها بالنهضة: "ست مؤذية وكانت تتهم الناس بالباطل"

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة، حول قيام المتهم علاء.ف 60 عاما بقتل جارته وتقطيعها جثتها لأجزاء بمنطقة النهضة، أن المتهم أقر في اعترافاته بأن المجني عليها كانت تحب أذية الغير وتقوم بتحرير محاضر كيدية لأكثر من شخص واتهامهم بالباطل وآخرهم قامت باتهام شخصين بالتحرش بها باطلا من الجيران بالمنطقة.

وأضاف المتهم أن المجني عليها كانت تراوده عن نفسها  للدخول معه في علاقة عاطفية برغم الخلافات الكثيرة التي بينهم.

وتابع أنه يوم الواقعة تشاجر معها وقام بدفعها داخل شقته وقام بذبحها وتقطيع جثتها لأجزاء وألقى بعضها بالقمامة والبعض الآخر في فريزر الثلاجة.

فيما قالت جارتي المجني عليها، أنهن سمعن صرخات المجني عليها من داخل شققهم وبإستطلاع أمرها لن تجيبهم وبعد ذلك تفاجئوا بأمر إختفاءها ولن يتخيلوا مطلقا بأن صرخاتها كانت من داخل شقة جارهم المتهم.

وشهد عامل النظافة  المسؤل عن جمع القمامة بالمنطقة بأنه أثناء تأديته عمله تفاجئ بساق سيدة داخل كيس أسود وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من عامل نظافة يفيد بالعثور علي ساق سيدة داخل القمامة وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وبتفتيش شقته عثر بداخل فريز الشقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة بقتل جارته تحب أذية الغير تحرير محاضر كيدية الباطل التحرش علاقة عاطفية

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