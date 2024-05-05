الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات زوجية.. التحقيق مع ربة منزل قتلت زوجها غرب الإسكندرية

صورة أرشيفية لتحقيق
صورة أرشيفية لتحقيق

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث في واقعة مقتل عامل خردة على يد زوجته طعنًا بسكين داخل الشقة سكنهما بمنطقة المستعمرة، بسبب خلافات زوجية بينهما، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، وطلب تقرير الصفة التشريحية لفحصها.

تفاصيل مقتل عامل خردة على يد زوجته 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل عامل خردة على يد زوجته ربه منزل،  في شقة بعقار بمنطقة المستعمرة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث العامرية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة الزوج، عامل خردة، مسجاة بأرضية الشقة محل البلاغ، غارقًا في الدماء، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بطعنتين بآلة حادة في الرأس.

وكشفت التحقيقات وجود خلافات زوجية دائمة ومستمرة بين المجني عليه وزوجته بدأت منذ الزواج قبل نحو عام ونصف بسبب رفض الزوجة إقامة والد الزوج معهما في المنزل، ويوم الواقعة وبعد عودة الزوج من العمل نشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب إعتراض الزوجة على اقامه والد زوجها معهما في الشقة، مما ادي الي مشادة كلامية بينهما وتحولت إلى شجار على إثرها قامت الزوجة باحضار سكين من المطبخ وتعدت عليه في الرأس ضربتين مما ادي الي سقوطه على الأرض، ووفاته في الحال.

وأكدت التحقيقات قيام الزوجة بتغيير ملابسها الملطخة بالدماء وحملت طفلها الرضيع في محاولة للهرب من الشقة محل الحادث إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بها وأبلغوا الشرطة، وتم القاء القبض عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، واخطرت النيابة العامة التحقيقات وتم التحفظ علي الجثة.

خلافات زوجية ربة منزل قتلت زوجها غرب الاسكندرية العامرية أول

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