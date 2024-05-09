عاجل.. محمد الباز: المجتمع الدولى يلعب أسوأ دور فى القضية الفلسطينية

اتهمه بحماية إسرائيل بشكل واضح

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن إسرائيل تسعى لإخلاء الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها، ونحن دائمًا نطالب بالمحافظة على القضية وضرورة حل القضايا وأن هناك دولة فلسطينية بالتالي لابد أن يكون هناك أرض وشعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، الخميس، في حالة إذا خرج الشعب من الأرض وأصبحت الأرض في حوجة إسرائيل، بالتالي لا يوجد أي أفق لدولة فلسطين.. والاتفاق ما بين مصر والأردن بيترجم أن الدولتين لديهما مصلحة مباشرة وجهد واضح في الدفع لحل عذه القضية".

وأكد أن المجتمع الدولي هو العنصر الخامس في المعادلة فاذا اعتبرنا أن الصراع الحادث الآن هو معادلة مكونة من مجموعة من العناصر.. فنجد أن عناصر الصراع المباشر (حماس وإسرائيل) وهناك عناصر فاعلة وهم الدول المجاورة، نجد أن من أهم العناصر المباشرة هم المجتمع الدولي والولايات المتحدة الامريكية وأوروبا".

وتابع "هذا العنصر غم أهميته في المعادلة ومهمته في إنهاء هذه المعادلة.. لكنه لا يقوم بأي دور فعّال، فهو العنصر الخامل في المعادلة.. وللأسف الشديد وهو في خموله بيضر الصراع ضررا بالغا جدًا.. فدائمًا المجتمع الدولي يخرج بيانات علينا ترفض ما يحدث وأنه يقف أمام ما تفعله إسرائيل ويرسل تحذيرات لكن الفعل في اتجاه آخر تمامًا.. بالعكس هو يقدم غطاء سياسيا ودعما ماليا وأسلحة لإسرائيل لمواصلة ما تريده".

وأكد رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" أن المجتمع الدولي يلعب أسوأ دور، قائلًا: “تعدينا منطق أنه متواطئ مع إسرائيل لأ، لكنه يحمي إسرائيل بشكل واضح.. فعندما استهدفت "إيران” إسرائيل نجد أن الذي تصدى للصواريخ الإيرانية هم الأمريكان والبريطانيون والألمان".