حامد فارس: الاحتلال يتحرك وفق أهواء "نتنياهو" الباحث عن انتصار زائف

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنه على أفراد وقيادات المقاومة الفلسطينية إدراك حجم الخطر الإسرائيلي الذي يُهدد حياتهم في الدول المتواجدة بها سواء تركيا أو قطر أو لبنان أو غيرها.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ستدخل في أزمة دبلوماسية كبيرة مع هذه الدول إذا قامت باغتيال قيادات المقاومة داخلها، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني يتحرك حاليًا وفقًا لأهواء نتنياهو الذي يبحث عن انتصار زائف يصدره للداخل الإسرائيلي على حساب أمن إسرائيل وليس القضية الفلسطينية.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن نتنياهو أعطى تعليماته لـ"الموساد" بتفعيل قائمة الاغتيالات التي تضم أغلب قادة المقاومة المؤثرين، مؤكدًا أن تلك العملية لن تكون الأخيرة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لتحجيم الاحتلال.