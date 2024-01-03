الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ دراسات إيرانية: طهران تدعم كل الجبهات المعادية للكيان الإسرائيلي

ابراهيم رئيسي
ابراهيم رئيسي

قال الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية، إن إيران لها دراستها الخاصة حول الموقف الإقليمي، وتتعامل من منمطلق أحقيتها في دور قيادي بالمنطقة.

وأضاف “السعيد” خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن إيران اعترفت بدعمها لكل الجبهات التي تستطيع الإضرارًا بالكيان الإسرائيلي، سواء في سوريا والعراق ولبنان (حزب الله)، مشيرًا إلى أن كل هذا ضمن رؤية عامة إيرانية لإضعاف الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضح أستاذ الدراسات الإيرانية، أن طهران لا تتدخل بشكل واضح ضد إسرائيل خلال ما يحدث في قطاع غزة، إلا أن الكيان ارتكب جريمة جديدة باغتيال “الموسوي” في سوريا، والذي كان يقوم بمهام مختلفة في سوريا والعراق لصالح إيران.

ولفت إلى أن إيران في الحقيقة لم تتصرف بحماقة، فهي تعرف الخطوط التي يصلح أن تتجاوزها أو لا، وإسرائيل تحاول استفزازها بكل الطرق، حتى سياسة الاغتيالات هدفها استفزاز جماعات لها توجهات إرهابية داخل إيران.

 

إيران القاهرة الإخبارية إسرائيل حزب الله قطاع غزة اغتيال

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