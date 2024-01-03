الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"شئون الأسرى": مئات الفلسطينيين يتعرضون للاعتداءات داخل سجون الاحتلال

ثائر شريتح
ثائر شريتح

قال ثائر شريتح، الناطق باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي نفّذ العديد من حملات الاعتقال الإدارية بحق كثير من الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرضون للاعتداءات.

وأضاف الناطق باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي نفّذ نحو 11 ألف حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال 2023، منوهًا إلى أن أكثر من 11 بوابة عسكرية أقامها الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن الفلسطينية.

وأوضح الناطق باسم شئون الأسرى الفلسطينيين، أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، مؤكدًا أن كل ما يهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الخروج منتصرًا لضمان بقائه في الحكم.

القاهرة الإخبارية الأسرى الاحتلال الاعتقال الأسرى الفلسطينيين سجون الاحتلال

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