غياب الشناوي.. قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي في دوري نايل

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة النادي الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري نايل.

وشهدت قائمة الأهلي، عودة مروان عطية بعد غياب عن المباريات بسبب الإصابة كما عاد الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد بعد غيابها عن مازيمبي لعدم القيد الأفريقي.

وغاب عن القائمة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد تعرض لإجهاد في عضلة السمانة سيغيب على أثرها لمدة أسبوع.

قائمة الأهلي .. عودة مروان عطية أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – امام عاشور – رضا سليم – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

يواجه المارد الأحمر نظيره الدراويش، في قمة منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويغادر الأهلى القاهرة مساء اليوم إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد، ويعلن مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر قائمة فريقه التى سيعتمد عليها فى مباراة الغد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق قمة الأهلي والإسماعيلي، في الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورتس، يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الكرة المصرية.