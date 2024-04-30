الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

اختتم النادي الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ على ملعب ‏برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.‏

ويعود الأهلي للمنافسات المحلية، بعد أن حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

يواجه المارد الأحمر نظيره الدراويش، في قمة منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، في السابعة مساء غدٍ، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر ان يغادر الأهلى القاهرة مساء اليوم إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد، ويعلن مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر قائمة فريقه التى سيعتمد عليها فى مباراة الغد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق قمة الأهلي والإسماعيلي، في الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورتس، يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الكرة المصرية.