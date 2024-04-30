الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل والقنوات الناقلة وتشكيل المارد الأحمر المتوقع

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة  الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع للمباراة، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، على كافة مدار جوجل مؤخرا، عقب طي المارد الأحمر صفحة دوري أبطال إفريقيا بصفة مؤقتة، بعد وصوله للنهائي.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

يواجه المارد الأحمر نظيره الدراويش، في قمة منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر ان يغادر الاهلى القاهرة مساء اليوم الى الاسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد، ويعلن مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الاحمر قائمة فريقه التى سيتعمد عليها فى مباراة الغد.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق قمة الأهلي والإسماعيلي، في الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورتس، يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الكرة المصرية.

تشكيل الأهلي المتوقع لقمة الإسماعيلي بدوري نايل

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير.

خط الدفاع.. محمد هانى ورامى ربيعة، ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول.

خط الوسط.. أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، وإمام عاشور وأحمد عبدالقادر، وبيرسى تاو.

خط الهجوم.. وسام أبوعلي.

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل

يتواجد المارد الأحمر، في المركز الحادي عشر بدوري نايل برصيد 21 نقطة من 11 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك 8 مواجهات مؤجلة أمام كلا من الاتحاد السكندري وفاركو والداخلية، وبيراميدز وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر، والمصري وسيراميكا كليوباترا، من الجولات التاسعة والحادية عشر والثانية عشر، والثالثة عشر والرابعة عشر والسابعة عشر، والثامنة عشر والتاسعة عشر.

وحقق الأهلي الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات، بينما كانت مرارة الهزيمة حاضرا في مواجهتا البنك الأهلي بنتيجة 4/3، وأمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.

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