محلل سياسي: أمريكا وإسرائيل أصحاب المصلحة في انفجاري كرمان الإيرانية

قال الدكتور باسل الكاظمي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إنّ الانفجارين اللذين وقعا في وسط إيران وما تبعه من تشديدات أمنية، يشير إلى أن الأطراف التي قصفت مطار بغداد الدولي هي التي تحاول أن تنقل رسالة أخرى إلى الداخل الإيراني.

وأضاف “الكاظمي” خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما أصحاب المصلحة في انفجاري كرمان الإيرانية، ويريدون أن يعرف الجميع عبر إراقة الدماء أنه لن تكون هناك تهدئة.

وأوضح المحلل السياسي، أن الانفجارين سيحركان المياه الراكدة لدى الفصائل المرتبطة بإيران، وستواجه المصالح الأمريكية والإسرائيلية تهديدات خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن من بدأ بالاستهداف هو الجانب الأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي من المتوقع أن يكون الرد قاسيا، وسيؤثر ذلك على مفاوضات الملف النووي الإيراني، فالآن ستنقلب الطاولة وتتغير البوصلة.

