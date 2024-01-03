الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: أمريكا وإسرائيل أصحاب المصلحة في انفجاري كرمان الإيرانية

انفجاري كرمان الإيرانية
انفجاري كرمان الإيرانية

قال الدكتور باسل الكاظمي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إنّ الانفجارين اللذين وقعا في وسط إيران وما تبعه من تشديدات أمنية، يشير إلى أن الأطراف التي قصفت مطار بغداد الدولي هي التي تحاول أن تنقل رسالة أخرى إلى الداخل الإيراني.

وأضاف “الكاظمي” خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما أصحاب المصلحة في انفجاري كرمان الإيرانية، ويريدون أن يعرف الجميع عبر إراقة الدماء أنه لن تكون هناك تهدئة.

وأوضح المحلل السياسي، أن الانفجارين سيحركان المياه الراكدة لدى الفصائل المرتبطة بإيران، وستواجه المصالح الأمريكية والإسرائيلية تهديدات خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن من بدأ بالاستهداف هو الجانب الأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي من المتوقع أن يكون الرد قاسيا، وسيؤثر ذلك على مفاوضات الملف النووي الإيراني، فالآن ستنقلب الطاولة وتتغير البوصلة.
 

القاهرة الإخبارية إيران الولايات المتحدة إسرائيل لهما انفجاري كرمان الإيرانية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية| فرنسا تندد بالدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وتشييد المستوطنات

مستنكرًة التصريحات الإسرائيلية.. الخارجية الألمانية: "ملتزمون بحل الدولتين كنموذج وحيد للتعايش"

القاهرة الإخبارية: الرئيس الإيراني يتوعد بالانتقام من منفذى هجوم "كرمان"

القاهرة الإخبارية| استشهاد 3 مدنيين فى غارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

القاهرة الإخبارية: "حزب الله" يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال فى موقع المالكية جنوب لبنان

أستاذ دراسات سياسية: إيران تروج فكرة تعرضها للاستهداف بموجة من الإرهاب

أستاذ دراسات إيرانية: طهران تدعم كل الجبهات المعادية للكيان الإسرائيلي

هل ستدخل إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل؟.. خبير سياسات دولية يجيب

الأكثر قراءة

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص في القرآن؟.. خالد الجندي يجيب

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

فوربس تختار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة